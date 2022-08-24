Yeşilçam oyuncusu Ali Güney vefat etti

Uzun süredir KOAH hastası olan, üç gün önce nefes darlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Ali Güney, hayatını kaybetti. Yeşilçam filmlerinde hayat verdiği kötü karakterlerle hafızalara kazınan oyuncunun ölüm haberini, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

ALİ GÜNEY KİMDİR

Şanlıurfa Siverek'te 1 Ocak 1956 yılında dünyaya gelen Ali Güney, 9 yaşında İzmir'e gitti ve bu yolculuk onun hayata karşı en önemli yolculuğu oldu. İzmir'de simit satan, fabrikalarda çalışan ve nakliyat işi bile yapan Güney, Yılmaz Güney'in bakışları ve ses tonundan çok etkilenerek sinemaya gönül verdi. 1972 yılında fotoroman senaristliği yapan Güney, 1973 yılında da sinemaya adım attı. 1977 yılında ise yapımcılığa soyunan Güney, kısa sürede İstanbul Yeşilçam'da ün yaptı. Yönetmen Remzi Aydın Jöntürk tarafından sinemaya kazandırılan Ali Güney, daha sonra yönetmen Natuk Baytan ile tanıştı ve 20 filmde birden rol aldı. 30-40 kadar filmde de prodüksiyon amirliği, yönetmen asistanlığı yapan usta oyuncu, kötü rollerle Türkiye genelinde ün yaptı. Oyuncu, 1988'de Alman yapımı bir dizi sayesinde bir ev sahibi oldu. 1990'lı yıllarda "Hayırsız Evlat'" ve "İstanbul-Paris" gibi tiyatro oyunlarında da rol alan ve daha sonra İstanbul Yeşilçam Tiyatrosu'nu kuran Güney, okullarda gezici tiyatro yaparak minik yüreklere tiyatro aşkını vermek için çabaladı. Münir Özkul başta olmak üzere çok sayıda efsane oyuncu ile kamera karşısına geçen Ali Güney, 'Yağmurlu Gecede Gülperi' (2015), 'Pişt' (2014), 'Korkma' (2012), 'Gece Yolcuları Recep ile Selena' (2012) ve 'Atatürk'ün Fedaisi Topal Osman' (2012) gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu, dizi ve televizyon filmlerinin de aranan isimleri arasına girdi.