Denizli haberleri! Denizli'de orman yangını çıktı
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Gelen Denizli haberine göre Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını başladı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını başladı.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki Haydar Bağları mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Samet Kıyak - Güncel