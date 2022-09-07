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Denizli haberi: Denizli'de devrilen minibüsün sürücüsü öldü

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Denizli haberi: Denizli'de devrilen minibüsün sürücüsü öldü

Denizli haberleri: Denizli'nin Tavas ilçesinde şarampole devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli'nin Tavas ilçesinde şarampole devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Murat Koca idaresindeki 35 AIM 182 plakalı minibüs, Güzelköy Mahallesi Dümberek mevkisinde kontrolden çıkarak köprünün bariyerine çarptı ve şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Murat Koca Denizli Güncel Haberler

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