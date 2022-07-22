Denizli haber: Buldan'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı Denizli haberleri... Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenicekent Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda M.M, H.K, E.Y. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, tabanca, 4 av tüfeği, bir miktar kenevir bitkisi, kaçak imal edilmiş şarap, kubar esrar ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan M.M, işlemin ardından tutuklandı. AA / Samet Kıyak - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Denizli haber: Buldan'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.