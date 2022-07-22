Denizli haber: Buldan'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
AA - Samet Kıyak - Güncel
Denizli haberleri... Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenicekent Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda M.M, H.K, E.Y. ve M.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, tabanca, 4 av tüfeği, bir miktar kenevir bitkisi, kaçak imal edilmiş şarap, kubar esrar ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınanlardan M.M, işlemin ardından tutuklandı.
AA / Samet Kıyak - Güncel