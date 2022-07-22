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Denizli haber: Buldan'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

AA - Samet Kıyak - Güncel
Denizli haber: Buldan'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Denizli haberleri... Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenicekent Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.M, H.K, E.Y. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, tabanca, 4 av tüfeği, bir miktar kenevir bitkisi, kaçak imal edilmiş şarap, kubar esrar ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan M.M, işlemin ardından tutuklandı.

AA / Samet Kıyak - Güncel

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