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Denizli haber | "5. Buldan Yörük Türkmen Toyu" gerçekleştirildi

Denizli haber | '5. Buldan Yörük Türkmen Toyu' gerçekleştirildi

Gelen Denizli haberlerine göre Denizli'nin Buldan ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Yörük Türkmen Toyu'na yurt genelinden 200'ün üzerinde Yörük ve Türkmen derneği katıldı.

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Denizli'nin Buldan ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Yörük Türkmen Toyu'na yurt genelinden 200'ün üzerinde Yörük ve Türkmen derneği katıldı.

Buldan Yörük Türkmen Derneği öncülüğünde Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan Kaymakamlığı ve Buldan Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik Süleymanlı Yayla Gölü alanında yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Buldan Kaymakam Murat Sarı, "Yörük Türkmen geleneğini yaşatmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen programı birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştiriyoruz." dedi.

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik ise etkinliği bölgenin en güzel coğrafyalarından biri olan Süleymanlı Yayla Gölü'nde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

MHP İl Başkanı Yusuf Garip de burada kendilerini birleştiren asıl değerin vatan, millet ve bayrak sevgisi olduğunu dile getirdi.

Buldan Yörük Türkmen Derneği Başkanı Osman Önen'in selamlama konuşmasının ardından halk oyunları gösterileri sunuldu, sanatçılar konser verdi.

Programa, yurt genelinden 200'ün üzerinde Yörük ve Türkmen derneği katıldı.

AA / Samet Kıyak - Güncel

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