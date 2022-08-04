Denizli gündem haberi: Denizli'de devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi ve 2 kızı yaralandı - Haberler

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Denizli gündem haberi: Denizli'de devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi ve 2 kızı yaralandı

Denizli gündem haberi: Denizli'de devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi ve 2 kızı yaralandı

Denizli haber... Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mücahit Durmuş idaresindeki 07 HJ 424 plakalı otomobil, Menteş Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Yaralanan sürücü Mücahit Durmuş ile eşi Ayşe Durmuş (29), kızları Esin Nur Durmuş (1) ve Mina Zara Durmuş (3), sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ayşe Durmuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen iki kız çocuğunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / Umahan Öz - Güncel

Ayşe Durmuş Denizli Güncel Haberler

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