Denizli Emniyeti 7 bin 27 kişiyi düğün ve uğurlamalarda silaha karşı bilgilendirdi

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma" projesi kapsamında yaz döneminde 7 bin 27 kişiye bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlaması gibi organizasyonlara katılan vatandaşlara eğlence amacıyla silah kullanmanın hukuki ve hayati sonuçları anlatıldı.

Vatandaşlara, bir anlık eğlencenin ömür boyu pişmanlığa dönüşmemesi için silahla havaya ateş etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Çalışmalar kapsamında 7 bin 27 kişiye bilgilendirme yapıldığı, broşür dağıtıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA