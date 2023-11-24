Denizli'deki tur otobüsü kazasında ölü sayısı 3'e çıktı (2)

TUR REHBERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Denizli'nin Çardak ilçesinde, Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren tur rehberi Mehmet İlhan'ın (31) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye getirildi. İlhan için, Kurşunlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede İlhan'ın babası Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yatağan ve Havalisi Şube Başkanı Osman İlhan, annesi Hanife İlhan, eşi Seçil İlhan ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeye Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun ve Gizem Özcan da katıldı. İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın kıldırdığı namazın ardından Mehmet İlhan'ın cenazesi, Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, –