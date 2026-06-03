Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybetmişti, Alanya'da defnedildi

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpıp yanan yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 8 kişiden Hayriye Arıkan'ın (52) cenazesi Antalya'nın Alanya ilçesinde toprağa verildi.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında 31 Mayıs saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada, İzmir-Antalya seferini yapan, Mustafa Fevzi Merdün'ün (50) kullandığı Pamukkale Turizm'e ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayla birlikte otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Sağlık görevlilerinin kontrolünde otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün ile yolcular Civan Şen, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Hayriye Arıkan, Merve Erik, Zehra Eyiol, Kırgızistan uyruklu Güli Tayboya ve Fatma Kartal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada hayatını kaybedenlerden Alanya 1'inci Noterliği personeli Hayriye Arıkan'ın cenazesi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hayriye Arıkan'ın cenazesi Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Cücenler Mezarlığı'na getirildi. Ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda kişi cenazeye katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hayriye Arıkan, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Öte yandan, İzmir'deki bayram ziyaretlerini tamamladıktan sonra Alanya'ya dönmek için otobüse binen Arıkan çiftinden kazayı yaralı atlatan Mehmet Arıkan'ın hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı