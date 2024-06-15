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Denizli'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Büyükşehir ve ilçelerin itfaiye ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de yangınla mücadeleye destek veriyor.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen ekipler, Mollaahmet, Yeniköy ve Kelleci mahalleleri yakınlarda süren yangına karşı mücadelesini sürdürüyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına Büyükşehir ve ilçelerin itfaiye ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

Dün akşam havanın kararmasının ardından ara verilen havadan müdahale, günün ağarmasıyla yeniden başladı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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