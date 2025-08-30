Denizli'deki Orman Yangını İkinci Gününde Kontrol Altına Alma Çabaları Devam Ediyor

Denizli'deki Orman Yangını İkinci Gününde Kontrol Altına Alma Çabaları Devam Ediyor
Denizli'nin Buldan ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçradı. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda araç ve personel sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkıp, Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale, 2'nci gününde sürüyor.

Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 14.40 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, Aydın'ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere köyü yakınlarındaki ormana dün akşam saatlerinde sıçradı. İhbarla bölgeye 3 söndürme uçağı, 10 helikopter, 39 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 322 personel sevk edildi. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
