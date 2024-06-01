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Denizli'deki Işıklı Gölü'nde Nilüfer Çiçekleriyle Tekne Turları Başladı

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Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü, yılın üç ayı nilüfer çiçekleriyle kaplanıyor. Bu durum, gölde tekne turlarının da başlamasını sağlıyor. Göl çevresindeki Sundurlu, Seraserli ve Beydilli mahallelerinden düzenlenen turlara katılanlar, eşsiz manzara eşliğinde keyifli bir deneyim yaşıyor. Tekne turu işletmecisi Selçuk Bozkurt, gölün her geçen yıl daha fazla ziyaretçi çektiğini belirtiyor ve turların 15 Ağustos'a kadar devam edeceğini duyuruyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, yılın üç ayı yüzeyi nilüfer çiçekleriyle kaplanan Işıklı Gölü'nde çiçeklerin açmasıyla tekne turları da başladı.

Doğal SİT alanı olan Işıklı Gölü, çevresindeki biyoçeşitlilik ve su üzerinde açan nilüfer çiçekleriyle ziyaretçi çekiyor. Kente 120 kilometre uzaklıktaki gölün yüzeyi haziran, temmuz ve ağustos aylarında su bitkisi nilüferlerle kaplanıyor.

Bu yıl da haziran ayıyla birlikte göl yüzeyinde nilüferlerin açmasıyla tekne turları da başladı.

Göl çevresindeki Sundurlu, Seraserli ve Beydilli mahallelerinden düzenlenen turlara katılanlar, eşsiz manzarayı deneyimleme imkanı buluyor.

Tekne turu işletmecisi Selçuk Bozkurt, gölün her geçen yıl daha fazla ziyaretçiyi ağırladığını belirtti.

Bu sezon da turları başlattıklarını ifade eden Bozkurt, "1 saat 15 dakika süren turumuza katılan ziyaretçilerimiz, nilüfer çiçeklerini görme imkanı buluyor. Nilüfer çiçeklerinin oluşturduğu görüntü çok geniş bir alanda. Akdağ'a kadar uzanıyor. 15 Ağustos'a kadar turlarımız devam edecek, yerli ve yabancı tüm ziyaretçileri bu eşsiz manzarayı görmeye davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Bozkurt Denizli Selçuk Çivril Doğa Turizm Güncel Haberler

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