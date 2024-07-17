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Denizli'de Yıldırım Düşmesiyle Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Denizli'nin Çameli ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 17 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 7 hektar alan zarar gördü.

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, dün akşam saatlerinde düşen yıldırım nedeniyle çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 17 saatte kontrol altına alındı.

Karabayır Mahallesi yakınındaki ormanda dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattı. Havanın kararmasıyla havadan müdahale sonlandırıldı.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla hava müdahalesi yeniden başladı. Yangın, saat 11.00 sıralarında ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 7 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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