Denizli'de yasa dışı kürtaj operasyonunda yakalanan 3 kişiye adli kontrol

Denizli'de, 10 haftanın üzerindeki gebeliklerde yasa dışı kürtaj yapıldığı iddiasıyla özel bir muayenehaneye düzenlenen operasyonda, 1'i doktor 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda cenin ve kürtaj kayıtları ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Merkezefendi ilçesindeki özel bir muayenehanede, gebeliği 10 haftanın üzerinde olan kadınlara yasa dışı kürtaj yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından muayenehaneye düzenlenen operasyonda, kadın doğum uzmanı M.İ. (55), eşi A.İ. (47) ve tıbbi sekreter S.Z. (46) gözaltına alındı.

Muayenehanede yapılan aramada, kürtaj sonrası poşet içinde muhafaza edilen 10 haftanın üzerinde olduğu belirlenen cenin bulundu.

Cenin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığına gönderildi.

Öte yandan muayenehanede ele geçirilen ajandada kürtaj yapılanlardan istenilen para miktarının yazılı olduğu ve başka ceninlere ait olduğu belirtilen fotoğraflar da bulundu.

Ayrıca kürtaj karşılığında elden ve banka yoluyla alınan paranın tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 1'i doktor 5 kişi daha yakalandı. Bu kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından sorgularının savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Doktor M.İ'nin suçlamaları kabul etmediği ve operasyonları tamamen yasal çerçevede yaptığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan M.İ, A.İ. ve S.Z. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
