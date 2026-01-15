Haberler

Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Güncelleme:
Denizli'nin Tavas ilçesinde, elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında 80 yaşındaki Gülsüm Gökçeoğlu hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak Gökçeoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde yalnız yaşayan Gülsüm Gökçeoğlu (80), tek katlı müstakil evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Tavas'ın kırsal Baharlar Mahallesi'nde Gülsüm Gökçeoğlu'na ait evde, saat 02.00 sıralarında ilk belirlemelere göre elektrik tesisatından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbarla olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri 1 saatte kontrol altına aldı. Alevlerin söndürülmesini ardından içeri giren itfaiye ekipleri, yalnız yaşadığı öğrenilen Gökçeoğlu'nun cesedi ile karşılaştı. Gökçeoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
