DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde yalnız yaşayan Gülsüm Gökçeoğlu (80), tek katlı müstakil evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Tavas'ın kırsal Baharlar Mahallesi'nde Gülsüm Gökçeoğlu'na ait evde, saat 02.00 sıralarında ilk belirlemelere göre elektrik tesisatından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbarla olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri 1 saatte kontrol altına aldı. Alevlerin söndürülmesini ardından içeri giren itfaiye ekipleri, yalnız yaşadığı öğrenilen Gökçeoğlu'nun cesedi ile karşılaştı. Gökçeoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.