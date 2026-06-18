Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 avukat serbest bırakıldı
Denizli'de uyuşturucu kullandıkları ihbarıyla gözaltına alınan Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukat, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve savcılık ifadelerinin sonrasında serbest bırakıldı.
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 avukat serbest bırakıldı.
Ufuk Kök ile E.E, V.S.B, M.O.A, O.S.O, Y.K, K.O, O.F.S, C.S, F.K, B.T. ve E.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.
Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukatın, uyuşturucu madde kullandıkları, temin ettikleri uyuşturucu maddeleri evlerinde ve ofislerinde yakın çevreleriyle kullandıkları ihbarı üzerine çalışma başlatılmış, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün 12 avukat gözaltına alınmıştı.???????