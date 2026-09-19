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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce tutuklandı

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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce tutuklandı
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Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce (65) tutuklandı. İnce'nin evinde 1 kilo 50 gram esrar ile ruhsatsız av tüfeği, arazisinde ise 21 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

DENİZLİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevirle yakalanıp gözaltına alınan CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce (65), tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce için uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bir süre önce teknik ve fiziki takip başlattı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri önceki gün uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 1 kilo 50 gram esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ile İnce'ye ait arazide yapılan aramada ise 21 kök dişi Hint keneviri de ele geçirildi. Gözaltına alınan İnce, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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