Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Gözaltına Alındı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çivril ve Sarayköy ilçelerinde belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramalarda 20 gram eroin, 370 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği, 5 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 130 lira ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.