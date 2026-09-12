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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ve Serinhisar ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 103 bin 496 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 1415 uyuşturucu hap ve 344 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
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