Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 10 şüpheli serbest bırakıldı

DENİZLİ'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında iş insanlarının da olduğu 2'si kadın 10 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Takibin ardından jandarma ekipleri, dün uyuşturucu kullandığı iddia edilen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında iş insanlarının da aralarında bulunduğu 2'si kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan esrar ve uyuşturucu haplara el konuldu. İş insanları, jandarmadaki alınan ifadelerinin ardından kan ve idrar örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı'na sevk edildi. Alınan örneklerin ardından 10 kişi, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı