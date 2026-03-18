Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 3 tutuklama

Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 3 tutuklama
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 222 bin 508 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

DENİZLİ'de polis ekipleri tarafından arama yapılan otomobilde 222 bin 508 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannobinoid ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka illerden Denizli'ye uyuşturucu getirileceğini bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, dün operasyon düzenledi. Otomobildeki aramada 36 parça halinde 222 bin 508 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 6,5 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve 1 gram metamfetamin ele geçirdi. Otomobildeki 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
