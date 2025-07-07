Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 343 Kök Kenevir ve 102 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda 343 kök kenevir bitkisi ve 102 gram esrar ele geçirilirken, zanlı tutuklandı.

??????? Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 343 kök kenevir bitkisi ve 102 gram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Sarayköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüphelinin adresinde arama yaptı.

Adreste 343 kök kenevir bitkisi ve 102 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
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