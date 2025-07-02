Denizli'de Traktör Kazası: Yaşlı Sürücü Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde traktörün altında kalan 74 yaşındaki Ali Tatık, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Olay, evinin önünde traktörüne römork takmak için araçtan indiği sırada meydana geldi.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Kızılcaağaç Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Tatık (74), evinin önündeki traktörüne römork takmak için araçtan indi.

Bu sırada hareket eden traktörün altında kalan Tatık, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Tatık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
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