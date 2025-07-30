Denizli'de Traktör Devrildi: 1 Ölü

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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Duran Ak'ın kullandığı traktör, Yatağan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda devrildi. Olayda 54 yaşındaki Ak hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Duran Ak'ın (54) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Yatağan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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