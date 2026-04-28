Denizli'de trafik kavgası: 2 yaralı

- Kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, trafikte iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kınıklı Mahallesi 6021. Sokak'ta seyir halindeki iki otomobilde bulunan kişiler tartışmaya başladı.

Yol kenarına park edilen araçlardan inen kişiler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Adil Y. ile Hayrı Kutay Ç. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, seyir halinde olan iki otomobilin yol kenarına park ettiği, otomobillerden inen kişilerin arasında arbede yaşandığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Ali BİLGE
