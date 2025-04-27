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Denizli'de Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı

Denizli'de Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı
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Acıpayam ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken, otomobildeki yolcu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

S.Y. (47) idaresindeki 07 CHM 90 plakalı otomobil, Yeni Mahalle İnönü Bulvarı yolunda park halinde duran 20 D 9221 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede otomobilde bulunan Ergül Ö'nün (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü S.Y, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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