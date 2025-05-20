Denizli'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Denizli'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Denizli'nin Kale ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

E.S. idaresindeki 20 AZ 368 plakalı hafif ticari araç, sanayi sitesi yakınlarında K.K'nin kullandığı 09 E 9411 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların tütün işçisi oldukları öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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