Denizli'de ağaca çarpan pikaptaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Denizli'nin Kale ilçesinde bir pikabın yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri görev yaptı.
M.D. (44) idaresindeki 20 DH 747 plakalı pikap Denizli-Muğla kara yolunda yoldan çıkarak ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü M.D. ile yanındaki Hüseyin Kızıloğlan (70) ekipler tarafından çıkarıldı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kızıloğlan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel