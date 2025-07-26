Denizli'de Tarım Arazisinde Yangın: 7 Hektar Alan Zarar Gördü

Denizli'de Tarım Arazisinde Yangın: 7 Hektar Alan Zarar Gördü
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan yangın, ormana sıçrayarak 7 hektar alanın zarar görmesine neden oldu. Yangın, 3 saatte kontrol altına alındı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında 7 hektar alan zarar gördü.

Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yükselen alevleri gören mahallelinin ihbarıyla, bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 5 iş makinesi, 13 ilk müdahale aracı ve 163 personel sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, dün saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 7 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, bölgedeki soğutma çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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