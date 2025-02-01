Hepsi milattan önceye ait! Krallar kullanıyordu, paha biçilemiyor

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki tarihi eser operasyonunda, gözlük kutusu içine gizlenmiş, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 70 gram ağırlığında altın taç ve parçaları ile 2 bronz sikke ve 1 gümüş yüzük ele geçirildi.

ESERLERİ SATMAK İÇİN MÜŞTERİ ARIYORLARDI

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin kimliğini belirleyerek takibe alan jandarma, kullandığı otomobili durdurdu.

GÖZLÜK KUTUSUNDA BULUNDU

Otomobilde yapılan aramada gözlük kutusu içine gizlenmiş, 70 gram ağırlığında altın yapraktan oluşan taç ve parçaları ile 2 bronz sikke ve 1 gümüş yüzük bulundu. Otomobildeki S.Ç. ile C.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. tutuklandı, C.K. ise serbest bırakıldı.

KRALLAR KULLANDI, PAHA BİÇİLEMİYOR

Denizli Müze Müdürlüğü görevlilerince incelenen tacın, milattan önce 3. ve 1. yüzyıl arası Helenistik döneme ait olduğu, krallarca kullanıldığı ve paha biçilemez olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.