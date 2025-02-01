Kılıçdaroğlu 'Tartışmalara son ver' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi

Kılıçdaroğlu "Tartışmayı bitir" dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
4 milyon emeklinin beklediği haber! Fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Zam farkları ne zaman yatacak? Emeklinin beklediği tarih netleşti
Ege beşik gibi! Peş peşe 4 deprem meydana geldi

Bir bölgemiz beşik gibi! 5 saatte 4 deprem meydana geldi
UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Birim fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Hepsi milattan önceye ait! Krallar kullanıyordu, paha biçilemiyor

Hepsi milattan önceye ait! Krallar kullanıyordu, paha biçilemiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de Helenistik dönemde kralların kullandığı çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, gözlük kutusuna gizlenmiş 70 gram ağırlığında altın taç, 2 bronz sikke ve 1 gümüş yüzük ele geçirildi. Ele geçirilen eserlere paha biçilemediği ifade ediliyor.

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki tarihi eser operasyonunda, gözlük kutusu içine gizlenmiş, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 70 gram ağırlığında altın taç ve parçaları ile 2 bronz sikke ve 1 gümüş yüzük ele geçirildi.

ESERLERİ SATMAK İÇİN MÜŞTERİ ARIYORLARDI

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin kimliğini belirleyerek takibe alan jandarma, kullandığı otomobili durdurdu.

GÖZLÜK KUTUSUNDA BULUNDU

Otomobilde yapılan aramada gözlük kutusu içine gizlenmiş, 70 gram ağırlığında altın yapraktan oluşan taç ve parçaları ile 2 bronz sikke ve 1 gümüş yüzük bulundu. Otomobildeki S.Ç. ile C.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. tutuklandı, C.K. ise serbest bırakıldı.

KRALLAR KULLANDI, PAHA BİÇİLEMİYOR

Denizli Müze Müdürlüğü görevlilerince incelenen tacın, milattan önce 3. ve 1. yüzyıl arası Helenistik döneme ait olduğu, krallarca kullanıldığı ve paha biçilemez olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
img

Doğanın mucizesi! Toplayıp satıyorlar, aylık gelirleri 50 bin TL
img

Bir bölgemiz beşik gibi! 5 saatte 4 deprem meydana geldi
img

RTÜK'ten NOW TV'ye 30 gün süre
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma

Ümit Özdağ'a yaptığı uyarı Tuncay Özkan'ın başını yaktı
3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
Bomba iddia: Mourinho, Talisca'yı Avrupa Ligi kadrosuna almadı

Kadroya alınmadı
2 yıl sonra ortaya çıkan deprem fotoğrafı yürek yakıyor

2 yıl sonra ortaya çıkan görüntü yürek yakıyor
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e bir sarı kart daha: Buna derhal son verin

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e bir sarı kart daha: Buna derhal son verin

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.