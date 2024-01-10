Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Denizli'nin Buldan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir kişi tarihi eser kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelinin evinde yapılan aramada 63 sikke ve Roma dönemine ait 72 obje ile dedektör ele geçirdi.
Denizli'nin Buldan ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türlübey Mahallesi'nde Ş.B.'ye ait eve düzenlediği operasyonda 63 sikke ile Roma dönemine tarihlenen 72 obje ve dedektör ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.