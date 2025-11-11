Haberler

Denizli'de Süt Toplayıcısından Ilginç Yangın Söndürme Yöntemi

Güncelleme:
Denizli'nin Honaz ilçesinde bir süt toplayıcısı, ormanlık alanda fark ettiği yangını süt tankındaki sütleri kullanarak söndürmeye çalıştı. Yangın, Orman Bölge ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Haber: Bayram Coşkun

(DENİZLİ) - Denizli'de bir süt toplayıcısı, Honaz İlçesi'ndeki ormanlık alanda fark ettiği yangına ilk müdahaleyi kamyonunun tankındaki sütleri sıkarak yaptı. Denizli Orman Bölge Müdürleri ekipleri yangın yerine geldiğinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Kamyonuyla ilçenin Aydınlar mevkisinden geçerken ormanlık alandaki yangını gören süt toplayıcısı Ekrem Eşmeli, süt tankındaki sütleri hortumla yangına sıktı.

Bir süre sonra olay yerine gelen Denizli Orman Bölge Müdürleri ekipleri gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinini müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgedeki köylerden süt toplayan Eşmeli, daha sonra yaptığı açıklamada, yangını görünce dallarla söndürmeye çalıştığını ancak yeterli olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben de su motorunu çıkardım. Tanktaki sütle söndürmeye çalışırken vatandaşlar geldi, onlar da yardımcı oldular. Yangını sütle söndürmek zorunda kaldık. Olan biten sütü orada harcadık. Elimizden geleni yaptık, vatandaşlık görevimizi yaptık. Vatanımız için normal bir şey" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
