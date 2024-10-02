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Denizli'de Su Kesintisi Uyarısı: Akbaş Barajı'ndan Su Alma Durduruldu

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Akbaş Barajı'ndaki su seviyesinin kritik seviyenin altına düşmesi nedeniyle içme suyu alımını durdurduklarını açıkladı. 400 bin kişiyi etkileyen su sorunu için tasarruf çağrısı yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, su seviyesi kritik seviyenin altına düşen Akbaş Barajı'ndan bugün itibarıyla içme suyu alımını durdurmak zorunda kaldıklarını, tasarruf yapılmaması halinde su kesintilerine başlayabileceklerini açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Çavuşoğlu ile Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, Güney ilçesindeki Akbaş Barajı'nda incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çavuşoğlu, su seviyesinin barajdan su alma seviyesinin altına düştüğünü, bundan dolayı DSİ'nin içme suyu vermeyi durdurduğunu belirtti.

Bunun Akbaş Barajı'nda suyun bittiğini gösterdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Artık Akbaş Barajı'ndan içme ve sulama suyu alamıyoruz. Bu ne demek? Denizli'de yaklaşık 400 bin kişiyi etkileyen bir su sorunuyla karşı karşıyayız demek. Bu saatten itibaren bu açıklamayı gören bütün dostlarımızı suda tasarruf etmeye çağırıyoruz. Yani zorunlu olmadıkça su kullanmayalım." dedi.

Bugün itibarıyla su kesintilerine başlamak zorunda kalabileceklerini bildiren Çavuşoğlu, alternatif su kaynakları temin etme konusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel

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