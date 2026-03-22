Denizli'de 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde silahla yaralanan bir kişi üzerine gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Olayın detayları ve yaralanan kişinin tedavi süreci hakkında bilgi verildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan A.C. (29), H.Ö. (21) ve M.M. (20) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olayda yaralanan S.B'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Bozburun Mahallesi'nde 16 Mart'ta bir sitenin otoparkında yürüyen S.B. (23), tabancayla ateş açılması sonucu yaralanmış, olay yerinden araçla kaçtığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
