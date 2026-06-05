Pamukkale'de sevgilisinin silahlı saldırısında yaralanan kadın öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün otomobilinde sevgilisinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kınıklı Mahallesi'nde dün S.Ö'nün pompalı tüfekle otomobile ateş etmesi sonucu ağır yaralanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Metanet Altunpolat (37), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Altunpolat'ın cenazesi, ailesine teslim edildi.

Olay sonrası kaçan şüpheli S.Ö. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olay

Kınıklı Mahallesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi'nde dün, daha önceden tartıştığı sevgilisi Metanet Altunpolat'ın 20 AGD 551 plakalı otomobilde olduğunu gören S.Ö, pompalı tüfekle araca ateş ederek kaçmıştı. Saldırıda Metanet Altunpolat ile kız kardeşi T.K. (32) yaralanmıştı.