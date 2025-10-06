Denizli'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yenişafak Mahallesi'nde, E.Ş. (47) isimli kişi, plakasız hafif ticari aracıyla takip ettiği 20 V 8229 plakalı kamyonetin önünü Akça Caddesi'nde kesti.

Araçtan inen şüpheli, tüfekle kamyonete ateş açtı. Bunun üzerine kamyonetten inen Kadir Kaya (32), Zeki Önel (39) ile Tahir Önel (38) yaya kaçmaya başladı.

Bu üç kişinin peşinden ateş etmeye devam eden E.Ş, bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, Kadir Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralanan Zeki ve Tahir Önel ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaya'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Bursa'da yaşadığı öğrenilen zanlıyı olay yerine yakın saklandığı bir evde yakaladı.