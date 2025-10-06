Denizli'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kamyonete düzenlenen silahlı saldırıda Kadir Kaya hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Yenişafak Mahallesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi plakasız hafif ticari aracıyla takip ettiği 20 V 8229 plakalı kamyonetin önünü Akça Caddesi'nde kesti.
Araçtan inen şüpheli, tüfekle kamyonete ateş açtı.
Saldırıda kamyonetteki Kadir Kaya (32) hayatını kaybetti, Zeki Önel (39) ile Tahir Önel (38) yaralandı.
Yaralılar Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaya'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
