Haberler

Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ve 37 fişek ele geçirildi.

Denizli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda bir otomobil ve iş yerinde yapılan aramada, 8 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ve 37 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken 2'si ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

Trump'ın tehditleri gerilimi yükseltti! İran masayı terk etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi

Bir ilimiz diken üstünde! En tehlikeli hayvanlar arasında yer alıyor
Galatasaray'dan Bruno Fernandes atağı

Galatasaray yine çok büyük oynuyor
Anlaşma tamam: Amedspor'a milli kaleci geliyor

Amedspor milli kaleciyle anlaşmaya vardı
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

Yine tehdit etti! Trump'tan müzakerelere gölge düşürecek sözler
Trump ve Meloni arasında G7 sonrası başlayan 'Popülarite' düellosu devam ediyor

Meloni-Trump düellosunda 2. round: Fotoğraf krizi büyüyor

Galatasaray'da yaz tatili uzadı: 6 milli yıldıza ekstra izin

Tatile çıkıyorlar: 6 yıldıza ekstra izin
Türkiye'yi Dünya Kupası'ndaki en kötü takım seçtiler

Türkiye'yi Dünya Kupası'ndaki en kötü takım seçtiler