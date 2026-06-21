Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Denizli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda bir otomobil ve iş yerinde yapılan aramada, 8 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ve 37 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken 2'si ifadesinin ardından serbest bırakıldı.