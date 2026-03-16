Kale'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen operasyonla yasa dışı silahlar ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda mermi ve mühimmat bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5 tabanca ve 2 şarjör, 2 av tüfeği, 60 ses fişeği, 50 mermi, 5 tabanca parçası, 2 kilogram barut, 35 kartuş ve 6 parça kartuş dolum aparatı ele geçirildi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek