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Kıskançlık cinayeti: Sevgilisini öldürdü, kardeşini yaraladı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde pompalı tüfekle sevgilisini öldürüp, sevgilisinin kız kardeşini yaralayan zanlı tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde pompalı tüfekle sevgilisini öldürüp, sevgilisinin kız kardeşini yaralayan zanlı tutuklandı.

Kınıklı Mahallesi'nde otomobile pompalı tüfekle ateş ederek Metanet Altunpolat'ın (37) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yakalanan S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

S.Ö'nün, ifadesinde Altunpolat'ın kendisini dolandırdığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Olay

Kınıklı Mahallesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi'nde 4 Haziran'da S.Ö, daha önceden tartıştığı sevgilisi Metanet Altunpolat'ın bulunduğu otomobile pompalı tüfekle ateş edip kaçmıştı.

Metanet Altunpolat ile yanındaki kız kardeşi T.K. (32) yaralanmış, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Altunpolat, dün hayatını kaybetmişti.

Şüpheli S.Ö. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Ali BİLGE
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