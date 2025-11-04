Haberler

Denizli'de Şap Hastalığına Karşı 251 Bin 700 Hayvan Aşılandı

Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığına karşı il genelinde 251 bin 700 hayvanın aşılandığını ve aşılama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Hayvan pazarları ve satış merkezlerinin faaliyetleri durdurulurken, kaçak hayvan hareketlerine karşı yol kontrolleri artırıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, hayvan sağlığını tehdit eden her türlü hastalıkla mücadele kapsamında il genelinde sürekli ve titizlikle izleme faaliyetlerinin yapıldığı kaydedildi.

Şap hastalığına karşı yoğun aşılama çalışmalarının mesai kavramı gözetilmeksizin devam ettiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz genelinde 251 bin 700 hayvan aşılanmış olup, aşılama oranımız yüzde 100'ü geçmiş bulunmakta ve mihrak bölgelerinde ikinci tur aşılama devam edilmektedir. Şap hastalığının yayılmasını önlemek için derhal hayvanların yoğun olarak hareket ettiği hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri dahil tüm hayvan satış yerlerinin faaliyetleri durdurulmuştur. Kaçak hayvan hareketlerinin kontrolü amacıyla jandarma ve emniyet personeli ile birlikte il genelinde yol kontrolleri sıkı bir şekilde sürdürülmektedir."

Bozkurt ilçesindeki şap hastalığı haberlerinin gerçek dışı olduğu kaydedilerek, "Haberlerde iddia edilen 30 bin büyükbaş ve 50 bin küçükbaş rakamları doğru değildir. Bozkurt ilçemizde toplam büyükbaş sayısı 8 bin 150, küçükbaş sayısı 7 bin 491 olup büyükbaş hayvanların tamamı aşılanmıştır. Küçükbaş hayvanların aşılama çalışmaları ve karantina tedbirleri devam etmektedir." denildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
