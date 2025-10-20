Denizli'de Şap Hastalığı Nedeniyle Mahalleler Karantinaya Alındı

Denizli'nin Çal ilçesinde şap hastalığı nedeniyle bazı mahalleler karantina altına alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hüseyinler ve Dayılar mahallelerinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edildiği bildirildi.

Bu nedenle Selcen, Yeşilyurt, İsmailler, Alfaklar, Hançalar, Akkent, Sazak, Şapçılar, Kaplanlar, Kocaköy, Aşağıseyit, Yukarıseyit, Mahmutgazi, İsabey, Yazır, Gelinören ve Süller mahallerinin tamamının karantina altına alındığı belirtildi.

Hayvan giriş ve çıkışlarının yasak olduğu belirtilen açıklamada, sadece kesim için en yakın mezbahaya gitmek isteyenlerin İlçe Müdürlüğünden izin almak şartıyla hayvanlarını kesime sevk edebileceği kaydedildi.