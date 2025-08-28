Denizli'de Roma Dönemine Ait Mezar Taşı Bulundu

Denizli'de Roma Dönemine Ait Mezar Taşı Bulundu
Güncelleme:
Denizli'nin Çal ilçesinde peyzaj çalışmaları sırasında yaklaşık 2000 yıllık Roma dönemine ait bir mezar taşı keşfedildi. İşçiler tarafından fark edilen taş, müze yetkilileri tarafından incelendi.

İsmailler Mahallesi'nde bahçe peyzaj çalışmaları yapan Çal Belediyesi işçileri, çalışma sırasında iş makinesinin ucuna bir mezar taşının takıldığını fark etti.

Çalışmayı durduran işçiler, durumu zabıta ve Denizli Müze Müdürlüğüne bildirdi.

At üzerinde bir kişinin işlendiği taşta inceleme yapan müze görevlileri, taşın yaklaşık 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğunu değerlendirdi.

Başka bir alandan hafriyatla geldiği tahmin edilen taşın üzerinde Latince "Apolloniados Nikate" yazdığı belirtildi.

Mezar taşı, Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
