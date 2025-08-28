Denizli'de Roma Dönemine Ait Mezar Taşı Bulundu

Denizli'nin Çal ilçesinde peyzaj düzenlemesi sırasında Roma dönemine ait mezar taşı bulundu.

İsmailler Mahallesi'nde bahçe peyzaj çalışmaları yapan Çal Belediyesi işçileri, çalışma sırasında iş makinesinin ucuna bir mezar taşının takıldığını fark etti.

Çalışmayı durduran işçiler, durumu zabıta ve Denizli Müze Müdürlüğüne bildirdi.

At üzerinde bir kişinin işlendiği taşta inceleme yapan müze görevlileri, taşın yaklaşık 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğunu değerlendirdi.

Başka bir alandan hafriyatla geldiği tahmin edilen taşın üzerinde Latince "Apolloniados Nikate" yazdığı belirtildi.

Mezar taşı, Müze Müdürlüğüne götürüldü.