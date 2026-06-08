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Çivril'de prematüre buzağıya özel bakım

Çivril'de prematüre buzağıya özel bakım
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Denizli'nin Çivril ilçesinde 3 ay erken doğan Holstein cinsi buzağı, evde oluşturulan özel bölümde biberonla beslenerek yaşama tutundurulmaya çalışılıyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde dünyaya yaklaşık 3 ay erken gelen buzağıya, yaşama tutunabilmesi için özel bakım uygulanıyor.

İlçede hayvancılıkla geçimini sağlayan Gökay Aydın, zayıf ve güçsüz halde dünyaya gelen Holstein cinsi erkek buzağı için, annesinin yanında yaşamını sürdürmekte zorlanacağı düşüncesiyle evde ayrı bir bölüm oluşturdu.

Buzağının hızlı şekilde güçlenmesi için çaba sarf eden Aydın, onu biberonla besliyor.

Gökay Aydın, AA muhabirine prematüre buzağının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Buzağının erken doğmasına rağmen yaşama tutunmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Normalde buzağılarımız dişli olarak doğuyor ancak bu buzağımız dişsiz olarak dünyaya geldi. Daha önce de bu şekilde prematüre doğan iki buzağımızı kaybettik. Şu anki buzağımızın gerekli bakım ve besleme çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Umahan ÖZ
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