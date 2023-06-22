Denizli'de Pompalı Tüfekle Dehşet Saçan Şüpheli Yakalandı

Denizli'de kavga ettikten sonra sinirlerine hakim olamayan şüpheli, eline aldığı pompalı tüfekle sokak ortasında havaya ateş ederek dehşet saçtı. Şüpheli, polis ekipleri ve esnaflara zor anlar yaşatırken, babası tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Tartıştığı kişiye sinirlendi, pompalı tüfekle dehşet saçtı

Şüpheli şahıs polis ekipleri ve esnaflara zor anlar yaşattı

Pompalıyla dehşet saçan şüphelinin arkadaşı polise "Ben kefilim, iyi çocuk" diye seslendi

DENİZLİ - Denizli'de kavga ettikten sonra sinirlerine hakim olamayan şüpheli, eline aldığı pompalı tüfekle sokak ortasında havaya ateş ederek dehşet saçtı. Kameraya yansıyan o anlarda polis çelik yelek giyip yolu kapatırken baba, oğlunun elindeki silahı alarak hareketli dakikalara son verdi.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahallede bulunan kişilerle tartışma yaşayan Nuri A., bu durumu hazmedemeyerek eline pompalı tüfeği aldı. Sokağa çıkan şüphelinin havaya rastgele ateş etmesinin ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerinde giden ekipler, sokağı abluka altına alarak trafiğe kapattı. Hareketli dakikaların yaşandığı o anlarda çelik yelek giyen polislerin uyarısına aldırış etmeyen şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan babasına da kulak asmayarak pompalı tüfeği tekrar ateşledi. Korku dolu dakikalarda bağırmaya başlayan şüpheli, yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından babası tarafından ikna edildi ve elindeki pompalı alındı.

Arkadaşından saldırgana 'Ben kefilim'

Ecel terleri döktüren şüpheli, polise sarılarak olayı anlatmaya başladı. Kısa süre sakinleşmesinin ardından Nuri A. ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. O esnada baba da kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmaya çalışırken, bir kişi arkadaşı olan saldırganı savunarak polislere, "Ben kefilim, iyi çocuk" diye seslendi.