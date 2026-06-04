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Denizli'de silahlı saldırı: Abla ve kız kardeş yaralandı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobile yönelik silahlı saldırıda abla ve kız kardeşi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobile yönelik silahlı saldırıda abla ve kız kardeşi yaralandı.

Kınıklı Mahallesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi'nde, S.Ö. daha önceden tartıştığı sevgilisi M.A'nın 20 AGD 551 plakalı otomobilin içinde olduğunu gördü.

S.Ö. üzerindeki pompalı tüfekle otomobile ateş ederek kaçtı. Olayda otomobil içindeki M.A. ile kız kardeşi T.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.A'nın, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ekipler, olayı gerçekleştirerek kaçan şüpheli S.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ali BİLGE
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