Denizli'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Fuat Akman (53) yönetimindeki 20 R 4382 plakalı otomobil, Aliveren mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 BYD 512 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Akman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.