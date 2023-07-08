Denizli'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Bahri Çimen yönetimindeki bir otomobil ile Selahattin Şahan'ın kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi.