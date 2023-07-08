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Denizli'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Denizli'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Bahri Çimen yönetimindeki bir otomobil ile Selahattin Şahan'ın kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bahri Çimen yönetimindeki 20 AGU 837 plakalı otomobil, Kızılcasöğüt Sanayi Kavşağı'nda Selahattin Şahan'ın kullandığı 20 LC 770 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüler ile Çimen yönetimindeki otomobilde bulunan Aynur Çimen'i, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Umahan Öz - Güncel

Kızılcasöğüt Denizli Güncel Haberler

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