Denizli'de Otomobil Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.

Oğuz Mahallesi yakınlarında Hasan K. (31) idaresindeki 34 REG 70 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen İsa Tuzcu'ya (77) çarptı.

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve emekli doktor olduğu öğrenilen Tuzcu, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, Isparta 1. Kara Havacılık Alay Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yapan ve alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.???????