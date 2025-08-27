Denizli'de Otomobil Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin çarptığı 77 yaşındaki İsa Tuzcu, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasında sürücü gözaltına alındı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.

Oğuz Mahallesi yakınlarında Hasan K. (31) idaresindeki 34 REG 70 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen İsa Tuzcu'ya (77) çarptı.

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve emekli doktor olduğu öğrenilen Tuzcu, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, Isparta 1. Kara Havacılık Alay Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yapan ve alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Beşiktaş'ta ayrılık! 1 milyon 750 bin euro fesih tazminatı ödenecek

Takımdan gönderildi! 1 milyon 750 bin euro fesih tazminatı ödenecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.