Haberler

Denizli'de Otobüs ve Minibüs Çarpıştı: 10 Yaralı

Denizli'de Otobüs ve Minibüs Çarpıştı: 10 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Çal ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Olay yerine ulaşan sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtardı.

Denizli'nin Çal ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 1'i ağır 10 kişi hastanelere kaldırıldı.

A.A. idaresindeki 26 AJS 579 plakalı Denizli'den İstanbul'a giden otobüs, Denizli-Çivril kara yolu döner kavşakta O.Y'nin kullandığı 20 ANS 636 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs yol üzerindeki yön levhasını devirip refüje çıktı, sürüklenen minibüs de bir süre sonra refüjde durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüste sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan 10 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.

39 yolcunun bulunduğu otobüsün sürücüsü A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErhan:

Piyasa çöküşünde her şeyimi kaybettim. Nelson hayatımı kurtardı. Yatırımlarımı çeşitlendirmeme olanak tanıyan farklı varlık türleri sunuyor ve tüm paramı tek bir varlığa yatırmaktan çok daha güvenli. Birkaç hafta önce yaptığım yatırımla cüzdanımda 383.000 dolarlık BTC var. Kendisine Telegram üzerinden ulaşabilirsiniz: Nildatrading

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıranlar büyük faiz ödeyecek
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.